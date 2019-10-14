‘Mecitözü’ne sahip çıkmak boynumuzun borcu’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mecitözü ilçesinin sorunlarının çözülmesi, halkın beklentilerinin karşılanması ve ilçenin geleceğe hazırlanması noktasında üzerlerine düşen her türlü görev ve çalışmayı yapacaklarını söyledi.



Mecitözü ilçesini ziyaret eden Kaya, büyükşehir belediyelerinin ilçeye yardımcı olmasını sağlayacaklarının altını çizdi.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Eğitim-Sen Çorum Şubesi'nin düzenlediği panele katılmak üzere Çorum'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mecitözü ilçesinde halkla buluştu. Mecitözü Belediyesi'ni de ziyaret eden Kaya, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'dan ilçede yapılan çalışmalar ve yaşanan sorunlar, talepler hakkında bilgi aldı.

Beraberinde CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, il genel ve belediye meclis üyeleri ile bazı parti yöneticileri Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Mecitözü ilçesine çıkarma yapan Genel Başkan Yardımcısı Kaya, ilk olarak CHP Mecitözü İlçe Örgütünü ziyaret etti. Kaya ve beraberindekiler, İlçe Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin ve partililer tarafından karşılandı.

İlçe Başkanı Ahmet Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, CHP'nin 96 yılı geride bırakmış koca bir çınar olduğunu vurgulayarak, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı Mecitözü İlçe Örgütünü ve Belediye Başkanı Veli Aylar'ı tebrik etti.



Parti üyeleri ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaya, sorunların çözümü için gereken çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Kaya ve beraberindekiler daha sonra Mecitözü Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Veli Aylar ile görüştü.

Başkan Aylar, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52'lik bir oyla belediyeyi tekrar kazandıklarını, halkla iç içe çalışmaların devam ettiğini belirterek, mali açıdan önemli sorunlar yaşadıklarını, özellikle araç-ekipman konusunda eksikliklerin bulunduğunu, zabıta aracının bile olmadığını, 1978 model bir otobüs ile kent içi ulaşımı sağlamaya çalıştıklarını, ilçeye araç sağlanması konusunda büyükşehir belediyelerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yıldırım Kaya'ya Parti Genel Merkezi'ne iletilmek üzere hazırladığı mektubu da takdim eden Aylar, "Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Kaya ise Mecitözü Belediyesine gereken yardım ve desteğin sağlanması noktasında genel merkez bünyesinde çaba göstereceklerini, büyükşehir belediye başkanlarının desteğinin alınması konusunda da girişimde bulunacaklarını bildirdi.



ŞEHİT POLİSİN MEZARINA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mecitözü ilçesinin Kozören köyünde Şehit Polis Memuru Muharrem Ünlü ve yakın dostu Muharrem Kilis'in mezarını ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mecitözü İlçe ziyaretinin ardından Kozören Köyü'ne ziyaret etti. Köylülerle bir süre sohbet eden Kaya, mezarlığı ziyaret ederek, öğretmen olarak atanamadığı için polis memuru olmak zorunda kalan ve 11 Mayıs 2011 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Polis Memuru Muharrem Ünlü ile yakın dostu Muharrem Kilis'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Kaya, “Bu ülkede Muharrem Ünlü gibi 700 bin Muharrem var. Atanmayı bekliyorlar. Yıllarca okuyup öğretmen oluyorlar ancak atanamadıkları için ya işsiz kalıyorlar ya da başka mesleklere atılıyorlar. Polislik kutsal bir meslektir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Buradan bir kez daha şehit yakınlarımızın acısını paylaşıyoruz" dedi.



Kaya ayrıca 2014 yılında vefat eden arkadaşı Muharrem Kilis'in de mezarı başında dua etti.

Kaya'ya Kozören Köyü ziyareti sırasında; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İlçe Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, il genel ve belediye meclis üyeleri ile bazı parti yöneticileri de eşlik etti.