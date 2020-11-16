HABER-YORUM/M.BURAK YALÇIN

Encümen Müdürlüğü’nde 4 personel ile 1 meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarına devam ediyor.

Meclis üyelerinin koronavirüse yakalanan Encümen Müdürlüğü personelleri ile temaslı olarak çalıştıkları ortadayken toplantılara devam etmeleri tedirginlik oluşturuyor.

Toplantıların biran önce bitmesi veya ara verilmesinin daha doğru olacağı gerekirken, konu geçtiğimiz haftasonu mecliste gündeme geliyor ve yapılan istişare neticesinde bütün partilerin oy birliği ile toplantılara devam edilmesi yönünde karar alınıyor.

21 Kasım Cumartesi günü sona erecek toplantıların devam edilip edilmeyeceği merak edilirken insanın aklına “meclis toplantılarına ara verilmesi gerekmiyor mu?” sorusu geliyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 19:57