Meclis üyeleri ihraç edilecek

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İskilip Belediyesi’ndeki MHP’li 3 meclis üyesinin ihraç edileceğini açıkladı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İskilip Belediyesi ile ilgili çıkan haberlerin neticesinde MHP’li Meclis Üyeleri Mehmet Sözer, İsmail Suakıtıcı ve Erol Kambur’un MHP genel merkezinin almış olduğu karar sonucunda ihraç edileceğini ifade etti.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir süredir İskilip İlçemizde cereyan eden, gerek yerel gerekse ulusal basında yer bulan haberler neticesinde Genel Merkezimiz denetiminde yapmış olduğumuz inceleme ve soruşturma sonucunda İskilip Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Sözer, İsmail Suakıtıcı, Erol Kambur ile alakalı olarak;

Milliyetçi Hareket Partisi İç Tüzüğünün 78. Maddesinde düzenlenen “Disiplin Cezasını Gerektiren Haller” başlıklı maddenin “kesin çıkarma cezasını gerektiren haller” başlıklı 4. Fıkrasının ( c ) bendinde açıkça düzenleme altına alınan “partiyi ve parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle şikayet etmek ve parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına resmi makamlarla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanda bulunmak, yetkisiz demeç yayımlamak, partinin yetkili organları nezdinde demokratik ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken parti içi meseleleri, belli kademe ve silsile düzenini bozarak basın ve yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik konusu yapmak” ve aynı maddenin diğer hükümlerinin de adı geçen belediye meclis üyelerince ihlal ettiği sosyal medya başta olmak üzere yerel ve ulusal basının konuya yaklaşımı ve yine aynı belediye meclis üyelerinin savcılığa asılsız suç duyurusunda bulunmaları ile sabittir.

Yukarıda zikredilen İskilip İlçemiz Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi ve parti üyesi olan şahısların eylem ve söylemlerinin parti iç tüzüğüne aykırı olduğu ve partimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecek mahiyette ağır disiplinsizlik suçlarını ihtiva ettiği değerlendirilmiş olup adı geçenler hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi kararı ile disiplin kuruluna sevk edilerek ihraç işlemleri başlatılmış bulunmaktadır. Adı geçen kişilerin partimiz ile hiç bir bağ ve alakaları kalmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 11:48