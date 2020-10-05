Meclis YEDAŞ’a yüklendi

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Ekim ayı üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında yapılan toplantı açılış yoklaması ve bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özeti ve yazılı önergelerin ardından da raporların görüşülmesine geçildi.

İlk olarak İskilip ilçesine bağlı köylerin elektrik enerji temin ve dağıtım şebeke tesisatıyla ilgili YEDAŞ’ın köylerdeki enerji dağıtım hatlarıyla ilgili yatırım programlarında hangi köylerin bulunduğu hususuyla ilgili AR-GE Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, söz konusu önerge ile ilgili YEDAŞ’ın verdiği cevabın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

YAĞLI: BEŞ, ALTI YILDIR ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLMEYEN KÖYLER VAR

Bazı köylerin beş, altı yıldır elektrik sorununu çözülmediğini ifade eden Fehmi Yağlı, konuşmasında şunları söyledi: “Sürekli olarak da bizlerden bu konuda yardım ve destek taleplerinde bulunmaktadırlar. Özel şirket olduğu için elimizde olmayan nedenlerden dolayı yardımcı olamıyoruz.

‘VERDİKLERİ CEVAP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI’

YEDAŞ’tan talep ettiğimiz İskilip köylerine yapılacak yatırım programına verdikleri cevap bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Birtakım mesleki teknik kelimelerle süslenmiş kısa bir paragraf ve tek bir cümle ile “65 adet köyün 2021-2025 yılları arasında yüzde 50 oranında yenileme çalışması planlanmaktadır” diye yazmışlar.

Komisyon olarak gönderdikleri bu bilgi notunu reddediyor ve kendilerini kınıyoruz. Şirket üst yönetiminden de meclisimize gönderilen bu yazıyla ilgili görevliler için soruşturma açılarak gerekli uyarının yapılmasını talep ediyoruz.

Köyde oturan vatandaşlarımız temel ihtiyaç olan elektrik sorunlarıyla ilgili olarak köy muhtarları dilekçelerini YEDAŞ’a verir ama hizmetin geç yapılmasından veya yeterli ilgi ve alaka gösterilmemesinden dolayı vatandaşlar haklı olarak hesabı biz siyasilerden sorarlar.”

ARGE Komisyonunun hazırladığı rapora AK Parti, CHP ve MHP’de destek verdi.

BEKTAŞ: ÖZELLEŞTİKTEN SONRA ÇALIŞMALARDA PASİF VE DUYARSIZLAR

Raporla alakalı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, “Böyle dolu dolu bir rapor hazırlandığı için teşekkür ediyoruz. Sadece İskilip’te değil, merkez köyler dahil bütün ilçelerimizin bu konuda mağdur olduğunu, özelleştikten sonra YEDAŞ’ın pasif ve çalışmalarda zayıf, duyarsız kaldığını düşünüyorum. İki direğin ampülunun değişmesi için 6 ay mücadele verdim, en sonunda pes ettim” dedi.

BEK: YEDAŞ MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPMALI

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek de YEDAŞ’ın yetkililerinin meclise gelip konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirmesi gerektiğini savunarak, “Elektrik toplumun birinci önceliği. İhmal varsa acilen giderilmeli. Mutlaka cevap vermeli YEDAŞ Müdürü” diye konuştu.

AŞIK: 6 AYDIR BİR TRAFOYU KURDURAMADIK

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da YEDAŞ’ın duyarsız bir kurum olduğunu iddia ederek, “Çok vurdumduymaz bir şirket. Bu bir firmaya yakışmıyor. 6 aydır bir tane trafoyu kurduramadık Boğazkale’ye. 21. yüzyılda olacak birşey değil.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 17:52