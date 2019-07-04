Meclisin Olimpik Havuzu’ndan haberi yokmuş!

HABER/YORUM: FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi, verdiği önerge ve hazırladığı raporla bir kez daha eleştiri konusu oldu. Yıllardır Çorum’da var olan Olimpik Havuzu’nun varlığından herkes haberdarken, İl Genel Meclisi ‘Çorum’da Olimpik Yüzme Havuzu Var mı?’ önergesine imza attı.

Dün gerçekleştirilen toplantıda, önerge ile ilgili hazırlanan rapor okundu. Gençlik Spor Müdürlüğü’ne ait havuzla ilgili teknik bilgiler ve eğitim alan gençlerin sayısal değerlerinin ifade edildiği raporda, ne yazık ki havuzun uzun süredir kapalı olduğuna, onarım beklediğine yer verilmediği gibi, kapalı kalmasının yüzme sporuna ve gençlerimizin eğitimine vurduğu sekte söz konusu bile edilmedi.

Her yıl ya da her dönem tekrarlanan aynı konularla ilgili verilen önergeler, kamuoyunun dikkatinden kaçmazken, yapılan bu tür çalışmaların İl Genel Meclisi’ne yakışmayacağı açıkça ifade edilir oldu.

Herkesin bildiği ya da bilmese bile ilgili kurumdan tek bir telefonla öğrenebileceği mümkün olan konuların, üstelik herhangi bir yaptırımı olmayıp güya kamuoyu bilgilendiriliyor denilen araştırmaları önerge konusu yapılması yadırganır oldu.

Cümle alemin haberdar olduğu yüzme havuzunun varlığının önerge ile sorgulaması kamuoyunun vicdanda yer bulmadı.