Mecliste havaalanı ve hızlı tren açıklaması

FATİH BATTAR

Meteorolooji Genel Müdürlüğü’nün bütçesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alarak bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’un tarım ve hayvancılık kenti olmasının yanında bir sanayi şehri olduğunu belirterek, Çorum sanayisi için elzem olan hızlı tren ve havaalanını hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Çorum’un 1.5 milyar dolarlık ihracatına dikkat çeken Kaya; “Çorum, tarım ve hayvancılık alanında ülkemizde önemli bir yere sahip olduğu kadar aynı zamanda bir sanayi ve üretim kentidir. Şehrimiz, makina, tuğla, döküm, altın, kiremit ve yumurta üretiminde ülke üretimine ve istihdamına katkı sağlamaktadır. Türkiye’de 3 altın rafinerisinden bir tanesi Çorum’da bulunmaktadır. Çevre illerde ihracat rakamları 10-15 milyon dolar iken, Çorum’un 2019 yılı ihracat rakamı ise 1.5 milyar dolardır. Çorum’un 2002 yılında ihracatı 29 milyon dolar iken, bugün 1.5 milyar dolardır. Çorum sanayisinin daha fazla üretim yapması, istihdam sağlaması için işlediği mamül maddeyi limanlara götürmesi ve işleyeceği ham maddeyi Çorum’a taşıması için Çorum için elzem olan hızlı tren için çalışmalar başladı. Hızlı tren için proje aşaması geçildi ve inşallah en yakın zamanda hızlı tren Çorum halkının hizmetine sunulacaktır. Havaalanı için de önceki dönem Ulaştırma Bakanımız Çorum ziyaretinde eski havaalanı inşaatında incelemelerde bulunmuş ve çalışmaları başlatmıştı.” dedi

Çorum’da Tarımve Orman Bakanlığı’nın 328 milyon liralık bir yatırımı olduğunu anlatan Kaya, şunları söyledi;

“Biz Çorum’da en önemli üretim kaynağının tarım olduğunu düşünerek sulanabilecek tüm arazilerin sulanması için sulanabilir arazi oranını %10’lardan %42’lere yükselttik. Sulanabilir arazi oranının yükselmesi için Alaca’da Koçhisar Barajı’nı yaptık. Koçhisar Barajı bittiğinde sulamasıyla beraber 120 bin dönüm arazi suya kavuşacak. Koçhisar 1.etabı tamamlandı, ikinci etabı ise 11 Ocak’ta ihale edilecek. Tımarlı sulamasıyla 80 bin dönüm araziyi suluyoruz. İskilip’te Derekargın Barajı ile büyük bir araziyi suluyoruz. Osmacık’ta Dutludere sulama ihalesini ihaleye çıkarıyoruz. Osmancık, Laçin, Dodurga ekonomisine 40 milyon liralık bir katkı sağlayacağız. Osmancık içme suyu isale hattını 2021 Ocak ayında ihale ediyoruz. Uğurludağ’da, Dodurga’da, Oğuzlar’da, Kargı’da da içme suyu ve sulama projelerini hizmete sunduk. Sungurlu için çok önemli olan Kırankışla Barajı’nı 2021 yılında inşaatına başlayacağız. Çorum’da tarım ve hayvancılığı geliştiriyoruz. Çorum tarım ürünlerinde Türkiye’de söz sahibi illerden biridir. Trikale üretiminde 1., soğan üretiminde 3.sırada, yeşil mercimek üretiminde de 4.sıradadır. İnşallah hükümetimizin verdiği katkılarla bu üretimler devam edecektir.”

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 14:12