Meclis’te tansiyon yükseldi

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin dün yapılan 2021 yılı ilk toplantısında gündem dışı yapılan konuşmalar sırasında tansiyon yükseldi.

CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın gündem dışı yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı göstererek tepki göstermesi ve şimdiye kadar hiçbir hizmet üretmediğini belirtmesi üzerine söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu Milli Şef dönemini hatırlattı ve CHP’ye tepki gösterdi. Ardından ise AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Başkan Aşgın’ın, ortamı yatıştırmasının ardından toplantı devam etti.

Meclis toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Başkan Aşgın’ın Çorum Belediyesi’nde ‘cek-cak’ gibi enteresan bir dil geliştiğini dile getirerek, “Yapacağız, çözeceğiz gibi enteresan bir dil gelişti. 600 gün geçti.

İki ay sonra iki yıl bitmiş olacak. Ama görüyoruz ki hala dilek ve temenni kullanılıyor. Bir türlü icraata geçemiyoruz. Geçtiğimiz aylarda Çorum’un hava kirliliği raporu yayınlandı. Bu raporda her 10 ölümden 4 tanesi hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Çevremiz caddelerimiz sokaklarımız çok temiz ama bu şehirde hava kirliliği problemi var. Gazi, İnönü, Bahabey Caddelerinde trafik keşmekeş durumda. Çizgi çizince trafik sorunu çözülmüyor. Şehrin biran önce çözülmesi gereken bir sorun var. Biran evvel bunlara odaklanmamız gerekiyor. Sayın Başkanımız tadilat yapmayı çok iyi biliyor ancak temel atmada bir sıkıntı var” dedi. Yılmaz, konuşmasında acemi birliğini hatırlatarak ne olduğunu sordu.

Başkan Aşgın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dönemin CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü dönemini eleştirdiği açıklamasını okuyan ve bundan incindiğini kaydeden Yılmaz, “Genel siyasetteki polemikleri bırakıp yerel siyasete odaklansak. Biz genel siyaset üzerinden ayrıştırmalara hiç girmedik. Bunun bizim grubumuzu ziyadesiyle yaraladığını bilmenizi isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Meclisi Üyesi ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise gündem dışı yaptığı konuşmada CHP’nin algı operasyonuna karşı cevap vermek üzere söz aldığını söyledi.

‘CHP ALGI OPERASYONU YAPIYOR’

Yağbat sözlerine, “Son birkaç aylık döneme baktığımızda ülkenin genel siyasetinde CHP’nin kullandığı dil ayrıştırıcı olarak değerlendirilmiyor. CHP’li bir milletvekili bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına çıkıp ‘diktatör’ diyecek ve biz buna karşı susacağız. Yok böyle bir dünya yok böyle bir siyaset. Bir tane kimse bu meclis içinde Belediye Başkanına meclis grubuna ayrıştırıcılık yapıyor diyemez. CHP’nin yaptığı operasyonun aynısını şu an bu mecliste yaşıyoruz biz” diyerek başladı.

‘KADINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ’

Kadınlara karşı şiddet olaylarına değinen Yağbat, “Kadına karşı şiddeti hiçbir canının kabul etmesi mümkün değildir. İçinde merhamet duygusu olan hiçbir canın bunu kabul etmesi mümkün değildir. CHP çıkıyor bunun üzerinden siyaset yapıyor. ‘Bu AK Parti’nin suçudur. Türkiye’de kadın cinayetleri varsa bundan da AK Parti suçludur’ diyor. Ama aynı CHP kendi teşkilatları içerisinde kadınlara karşı tecavüz ve tacizlere yönelik bir kelime söylemiyor. Kadın bizim kutsalımızdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şebi aruz törenlerinde Kur’an-ı Kerim Türkçe okutuluyor, kadın semazenler çıkartılıyor. Buyurun ayrıştırıcılık budur. Geçmişlerinizden gelen alışkanlarınız genlerinize işlemiş” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Bu sözler üzerine CHP’li meclis üyeleri Yağbat’a tepki gösterdi. AK Partili üyelerinde karşılık vermesi üzerine tansiyon yükseldi ve gergin anlar yaşandı. Başkan Aşgın’ın araya girmesi ile tartışmalar sona erdi.

BAŞKAN AŞGIN: BİZİM GÜNDEMİMİZ BÜYÜK PROJELERDİR

Başkan Aşgın yaptığı konuşmada, “Çimento Fabrikası arazisinin satın alınması, Tarihi Kent Meydanı, Kültür Yolu Projesi, Kale’nin dönüşümü gibi büyük büyük projelerden bahsettiğimiz bir noktadan, ‘sanatçıyı kaç paraya getirdiniz’, ‘dubayı nereye çaktınız’ gibi noktalara geldi. Biz dubayı çaktığımız yeri çok iyi biliyoruz. Sesin geldiği yerde belli. Dolayısıyla burada bizim gündemimiz büyük projeler ve bunların gereğini yapmayı da iyi biliyoruz. Refakatçı Misafirhanemiz bitti. Çöpten elektrik üretim tesisimiz bitti ve enerji üretmeye başladı. Bunu CHP’li bir belediye yapsaydı on kez temel atar gider gelirdi. Biz tamamladık elektrik üretimi başladı. Çoruminia, ÇORBİS, açılan camiler bunlar yaptıklarımızdan bazıları... Yaptıklarımızı merak ediyorsanız Nadık’ın tepelerinden Yeşilyurt’a kadar gidin bizim neler yaptıklarımızı sorun. 15 tane mahalle muhtarımıza gidin ne yaptıklarımızı sorun. Yaptıklarımız ortadadır” ifadelerini kullandı.

Sonrasında ise gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.