MED hizmete girdi

RECEP MEBET

Seyit Dalgıç’ın sahibi olduğu MED Züccaciye Temizlik ve Ambalaj, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 103/A’da hizmete girdi.

13 yıllık ticari tecrübesini kendi işyeriyle hizmete dönüştürdüğünü anlatan Seyit Dalgıç, “Temizlik malzemeleri, züccaciye ve hediyelik eşya, oyuncak, kırtasiye ürünleri, plastik ev gereçleri ve ambalaj malzemelerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Açılışa özel indirim kampanyasının sürdüğünü anlatan Dalgıç, “Tüm Çorum halkını Rüstem Eren Parkı karşı köşesindeki mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.