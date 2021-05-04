Medfun sahabelerin sandukalarına puşide

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin himayesinde Hıdırlık'ta medfun sahabelerin sandukalarının üzerine puşide örtü hazırlanıyor.

Hıdırlık’ta medfun Peygamber Efendimizin sahabelerinden Suheyb-i Rumi ve Ubeydi Gazi’ye ait türbelerin puşide örtü çalışmaları Konya Olgunlaşma Enstitüsü Tasarım Atölyesinde yapılıyor.

Konuya ilişkin Valilik’ten yapılan açıklamada, isminin açıklanmasını istemeyen bir işadamının destekleri ile türbelerde yer alan sandukaların üzerlerini örtmek için kullanılan örtülere verilen isim olan puşidenin, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde yüzyıllardır kullanıldığı hatırlatılarak, bu mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli bir aşama olmasının, insana verilen değerin, gösterilen saygının ve hürmetin bir işareti olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: “Puşidenin hazırlanma aşamasında, Puşide üzerinde kullanılacak hat ve desenler konusunda Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Öksüz, Öğretim Görevlisi Ayşe Kart, Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Dr. Naci Bakırcı’dan oluşan danışman kurul ile çalışmalara başlanmıştır. Puşide üzerinde kullanılan hatlar, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Öksüz tarafından, Puşide üzerinde kullanılan desenler ise, Ulu Cami ahşap minberindeki Selçuklu Dönemi Rumi motifleri alınarak, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Öğretim Görevlisi Ayşe Kart danışmanlığında Konya Olgunlaşma Enstitüsü Tasarım Atölyesinde hazırlanmış ve işlemeye başlanmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 19:04