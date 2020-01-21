Medya-İş Sendikası Sezai Ballı’ya emanet

RECEP MEBET

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) 3. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşti. Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda 63 delegeden 61'inin oyunu alan Sezai Ballı, Medya-İş Genel Başkanlığı’na seçildi.

Genel kurula Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Mehmet Şahin ve Av. Hüseyin Öz, Hak-İş Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, konfederasyona bağlı sendikaların yöneticileri, Medya-İş eski Genel Başkanı Hamdi Ateş ve Medya-İş delegeleri ile üyeleri katıldı.Muhabirimiz Recep Mebet de Çorum delegesi olarak genel kurulda oy kullandı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız başkanlığında oluşturulan divan heyetinde Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hukuk Müşaviri Abdullah Hamdi Koçoğlu, Neslihan Boyraz ve Hüseyin Bardakçı görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek ibra edildi.

BALLI: ‘MESLEKİ EĞİTİM YETERLİLİK MERKEZİ KURACAĞIZ’

Genel kurulun açılışında konuşan Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, sendikanın 2012'de Anadolu Ajansı ile başladığı örgütlenme faaliyetlerine, Devlet Malzeme Ofisi ve Anadolu Üniversitesi TV ve matbaa kısmının da aralarında olduğu iş yerleriyle devam ettiğini söyledi.

Anadolu basınını da Medya-İş çatısına dahil ettiklerini belirten Sezai Ballı, Hak-İş’in sendikal mücadeledeki yeri ve öneminden bahsederek konfederasyon yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Medya-İş’in küçük ve yeni bir sendika olmasına rağmen Hak-İş'e bir misafirhane kazandırdıklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Ankara’da bir misafirhane ve kreşimiz var. Bu kreş, Türkiye'de ilk ve tek sendika kreşi. Başka bir örneği yok. Bunu yapmak da Hak-İş'e, bizlere nasip oldu. Devamı gelecek, iş yeri ya da sendika kreşi olarak bunu devam ettireceğiz, başka kreşlerimiz de olacak. Kendimizi geliştireceğiz. Mesleğimiz 24 saat esasına göre mesai gerektiriyor. Gazetecilik mesleğinin hafta sonu, gecesi-gündüzü yok. Kreşimizin formatını buraya getirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra bir mesleki yeterlilik eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Bununla alakalı bir projemiz hazır. Birçok kademeden geçti ve bir protokol imzası bekliyoruz.”

ARSLAN: ‘MEDYA-İŞ, 8 YILDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI’

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “8 yılda önemli başarılara imza atan Medya-İş Sendikamız, bu kısa sürede medya iş kolunun en büyük sendikası oldu” dedi.

Konfederasyon olarak Medya-İş'in kuruluşunda aktif ve etkin yer aldıklarını anlatan Mahmut Arslan, bu iş kolunda sendikalaşmanın ne kadar zor olduğunu bildiklerini dile getirdi. Arslan, Medya-İş'in Anadolu Ajansı dışındaki basın kuruluşlarında da örgütlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Hak-İş'in bir üst kimlik ve varlık nedeni olduğunu ifade eden Arslan, buna sahip çıkacaklarını, sorunlara rağmen adalet ve hak mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Arslan, Ballı ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Genel Kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanan 63 delegeden 61'inin oyunu alan Sezai Ballı, Medya-İş Sendikası Genel Başkanlığı’na seçilirken Sefa Özdemir, Cemal Sonsay ve Leyla Dilek Atçeken ise genel başkan yardımcısı oldular.