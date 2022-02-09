Mehmet Azimli’den açıklama

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli, 2008 yılında yayımladığı “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddialar üzerine Hitit Üniversitesi’nin başlattığı soruşturmanın ardından açıklama yaptı.

“Hz. Peygamber’in annesi, babası, dedesi, nenesi, büyük dedeleri ve 6. kuşaktan atası Kusay’a kadar hepsi bellidir ve nikah usulüyle evlenmişlerdir” diyen Mehmet Azimli, 30 yıllık akademik hayatında bu düşüncenin dışında farklı bir şey düşünmediğini, konuşmadığını ve yazmadığını söyledi.

‘Zaruri Açıklama’ başlığı altında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azimli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Siyeri Farklı Okumak” adlı eserimde kaynaklarda aktarılan “Onun insanoğulları içinden seçilerek en asil soydan olduğu ve Hz. Peygamber’in beş yüzüncü nenesinin bile tespit edildiği ve hiçbirinde kötü işlerden bir şeye rastlanmadığı” şeklindeki uydurma rivayetleri tahlil bağlamında; bu tür şeylerin İslam açısından önemli olmadığını; çünkü İslam’ın asil nesep ve ırk üstünlüğüne değer vermediğini, Hz. Peygamber’in öz amcası Ebu Leheb’i, Hz. İbrahim’in put yapıcısı babasını, Hz. Nuh’un isyan eden oğlunu örnek vererek Hz. Peygamber’in ifadesiyle “Ameli geri bırakanı nesebi ileri götüremez” şeklinde ilkeye göre yukarıdaki rivayetlerin uydurma olduğunu izah ettim.

Bu anlatımlarımda hedefim; “bu tür ifadeler ile Hz. Peygamber’i yüceltmeye çalışmaya onun ihtiyacı yoktur. Hz. Peygamber’i övmek adına uydurulan bu rivayetleri onun hayat hikayesinden temizlemek gerekir” şeklindeki düşüncemdi.

2008’de basılan kitabımın ilk baskılarında bulunan ve okuyucularımı rahatsız ettiğini sonradan anladığım bir ifadeyi de 2011'deki 4. baskıdan sonra kaldırdım. Ancak, iki gündür ilk baskının içeriğini ve sonraki baskıların kapağını kullanarak tarafıma saldırdılar, hiçbir zaman düşünmediğim şeylerle itham ettiler.

Sonuçta, ilk baskılarda bazı okuyucularımı rahatsız eden kastı aşan ifademden dolayı özür dilerim. Ancak bu özrüm, iki gündür anneme ve bana küfür, hakaret ve ölüm tehditleri yapanlar için geçerli değildir. Hukuki haklarım saklıdır. Kamuoyuna duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 19:40