Mehmet Bektaş adaylığını açıkladı

AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, yarın yapılacak olan İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Mehmet Bektaş, kurulduğu günden bugüne sandığı ve millet iradesini yegâne güç olarak gören AK Parti'nin seçimlere de bir demokrasi şöleni olarak baktığını belirterek, "Yaklaşan İl Genel Meclisi başkanlığı seçimi de yeni bir şölendir. Bu seçim bir makamı doldurmaktan öte millete hizmette daha faydalı olanı aramaktır. dedi.

İl Genel Meclisi başkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklayan Bektaş, "Gerek partimizin üyelerinin gerekse meclis üyesi arkadaşlarımın bu hizmet yarışında olmam yönünde teveccühleri oluşmuştur. Bu teveccühü karşılıksız bırakmamak, meclisin birlik ve beraberliğine katkı sunmak, Çorum'umuzun gelişiminde sorumluluk almak amacıyla, yapılacak İl Genel Meclisi başkanlığı seçiminde aday olduğumu bilginize sunarım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mevcut başkan Osman Günay'ında yeniden başkanlığa aday olacağı bekleniyor.