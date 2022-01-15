FATİH BATTAR

Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Oto Galericiler Esnaf Odası’nın genel kurulu bugün gerçekleştirildi.

Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Gayretli güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Kültür Balo Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından yönetim, denetim ve disiplin kurulları faaliyet raporları ile mali rapor ve tahmini bütçe görüşülerek ibra edildi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 436 oy alan Mehmet Gayretli yeniden başkan seçilirken, diğer aday Mehmet Kaya ise 138 oyda kaldı.

Mehmet Gayretli başkanlığındaki Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Oto Galericiler Esnaf Odası’nın yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Mustafa Ünal, Satılmış Candan, Sinan Dalgıç, Turan Bekmezci, Beytullah Koldaş, Gökhan Karataş,”

Denetim Kurulu üyeleri; “Ali İhsan Keskin, Ufuk Karakaş ve Abdulsamed Ceylan

Seçimden sonra bir konuşma yapan Gayretli, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 2010 yılından beri oda başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Gayretli, bu süre içerisinde meslektaşlarıyla birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını atmaya da devam edeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 19:00