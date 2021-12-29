Mehmet Kaya, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasına talip

Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası genel kurulu öncesinde adaylar belli olmaya başladı.

Mehmet Kaya, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasına talip

FATİH AKBAŞ
Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası genel kurulu öncesinde adaylar belli olmaya başladı.

Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası başkanlığına aday olduğunu açıklayan Mehmet Kaya, “Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odamızın genel kurulu Ocak ayında yapılacak. Bende ekibimle birlikte yönetime talip oldum. Oda üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında elimden gelen gayreti göstereceğim. Taksici, minibüsçü ve servisçi esnaflarımızın her platformda taleplerini en etkili şekilde dile getireceğim. Onların sesi olacağım.”dedi.

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