Mehmet Sarı vefat etti

Kiranlık Köyü sakinlerinden Mehmet Sarı (85) vefat etti.

Mehmet Sarı vefat etti

EROL TAŞKAN

Kiranlık Köyü sakinlerinden Mehmet Sarı (85) vefat etti.

Selahattin ve Fatih Sarı’nın babaları, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi  Av. Dr. Mehmet Sarı, Levent Sarı ve Şuayip Sarı’nın amcaları Mehmet Sarı, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün akşam hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kiranlık Köyü’nde defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 12:11
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