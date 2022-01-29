Mehmet Şen güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Şubenin 22 yıldır başkanlığını yapan rakipsiz başkan Mehmet Şen, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Anitta Otel’de gerçekleşen genel kurula Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, AK Parti İl Başkan Vekili Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, çevre illerden gelen Şube Başkanları ile sendika üyeleri katıldı.

Genel kurulda başkanlığını Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan’ın yaptığı divan heyetinde İlyas Yiğit, Halil Yeşiltepe, Naci Güneş, Yaşar Kapsar ve Kadir Altun yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurula hitaben bir selamlama konuşması yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Biz bir aileyiz. Belediye Başkanları başarıyı yakalıyorsa sizlerin gücüyle yakalıyor. Almış olduğunuz her kuruş ananızın ak sütü gibi size helaldir” dedi.

Konuşmanın ardından sendika da emeği geçen üyelere plaket takdimi yapıldı.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından da seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesi’nin 22 yıldır başkanlığını yapan Mehmet Şen, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Mehmet Şen’in yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Dursun Kanmış, Hüseyin Dilbil, Çağrı Sözal, Özcan Sayar.”

Denetleme kurulu Mehmet Ovalı, Ayşegül Kızıltepe, Rüştü İsisce’den oluşurken, disiplin kurulu ise Ayşe Sargın Cansu, Muammer Öztürk ve Muharrem Aktaş’tan oluştu.

Üst Kurul Delegeleri arasında ise Mehmet Şen, Dursun Kanmış, Doğancan Gül, Mustafa Caba, Gamze Ceylan ve Mehmet Ovalı yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 13:52