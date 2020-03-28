Mehmet Şirin vefat etti

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin’in ağabeyi vefat etti.

Uzun süredir Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Şirin (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Merhum Mehmet Şirin’in cenazesi bugün saat 08.00'de Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak, Alaca Ömer Paşa Camii’ne (Merkez Camii) getirilecek, burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Özhan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 13:29