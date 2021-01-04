Mehmet Taşkan vefat etti

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ
Üyük Köyü’ nden gelme merhum Hafız Yaşar Taşkan’ın oğlu Mehmet Taşkan (58) vefat etti.
Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid19 tedavisi gören Saraçoğlu Kiremit Fabrikası Muhasebecisi Mehmet Taşkan bugün vefat etti.
Ömer, Faruk, Fatih ve Ahmet Taşkan’ın kardeşleri, Mustafa, Bekir ve Ömer Döşgünöz’ün enişteleri, Esra Taşkan’ın babası, Emine Taşkan’ın eşi, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın amcaoğlu Mehmet Taşkan’ı cenazesi, yarın Ulu Mezarlıkta saat 11,30’da defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.