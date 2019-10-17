Mehmetçiğe böyle selam gönderdiler

AK Parti Çorum İl Teşkilatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde Barış Pınarı Harekatına destek için dev Türk Bayrağı açtı.



AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı öncülüğünde Ankara'ya çıkarma yapan Çorum teşkilatları, Meclis bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte dev Türk Bayrağı açarak Mehmetçiklere anlamlı bir destek verdiler.AK Parti heyeti ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte TBMM önünde Türk bayrağı ile poz verip, Mehmetçiğe selam gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 00:23