Mehmetçiğe ‘Komando Marşı’ ile selam gönderdiler

FATİH BATTAR

Çorum’da Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde 1200 öğrenci aynı anda ‘Komando Marşı’ okuyarak, Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiğe destek olmak için okul bahçesinde Türk bayrağı açarak hep birlikte Komando Marşı akabinde İstiklal Marşı okudu.

1200 öğrencinin aynı anda Komando Marşı okuması tüyleri diken diken etti. Öğrencilerin Komando Marşı’nı yürekten ve içten okuması büyük takdir toplarken, Komando Marşı’nı duyan çevredeki vatandaşlar da öğrencileri alkışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak ve öğrencileri milli şuur bilinciyle yetiştirmek için böyle bir organizasyon hazırladıklarını belirten okul beden eğitimi öğretmeni Halil Geylan; “Her Türk asker doğar. Biz de bugün Suriye’de kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla Komando Marşı okuyacağız. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.” dedi

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 16:10