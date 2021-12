Mehmetçik Anadolu Lisesi İspanya'da

FATİH AKBAŞ

Katılığı Erasmus projeleri ile dikkat çeken Mehmetçik Anadolu Lisesi bunlara bir yenisini daha ekledi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi, School Diversity For Students With Special Educational Needs (Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Kapsayıcı Eğitim) başlıklı proje kapsamında İspanya'nın Malaga şehrine gitti.

Proje ortakları İzlanda ve Almanya, pandemi koşulları sebebiyle bu hareketliliğe katılamazken proje, Türkiye ortakları Mehmetçik Anadolu Lisesi, Afyon Sülümenli İmam Hatip Ortaokulu ve ev sahibi Rincon De La Victoria - Bezmiliana Okulu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Altı gün süren programda işaret dilinin eğitimde kullanımı, özel eğitim alan çocukların mesleki gelişimleri ve hayata kazandırılması, uygulamaya dönük metot ve materyaller incelendi. Programın sonunda işaret dili kullanılarak bir yılbaşı şarkısı klibi çekildi.

Projenin ilk buluşması Çorum'da Mehmetçik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 24 Kasım 2021' de gerçekleşmişti. Projenin bundan sonraki buluşmaları İzlanda ve Almanya'da yapılacak.

MEHMETÇİK ANADOLU LİSESİ'NİN PROJE SAYISI ARTIYOR

Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin 8 yıldır yer aldığı Erasmus projelerinde şimdiye kadar 220 öğretmen ile 1200 öğrenci yer aldı. Okul İngilizce öğretmenlerinin yürüttüğü projeler her yıl artarak çoğalıyor.

Avrupa Birliği içerisinde ve Türkiye'de Ulusal Ajans tarafından yönlendirilen bu projeler, konu başlıklarına göre farklı tür ve başlıklarda kümeleniyorlar.

Erasmus projeleri, Milli Eğitim personeli ve öğrencilerin ufkunu açarken, kişisel gelişim, öğretim metot ve materyalleri, farkındalık, değerler eğitimi, iletişim, teknoloji kullanımı gibi birçok sahada da paylaşım ve sunumlara sahne oluyor.