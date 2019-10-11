Mehmetçik için 'zafer' duası

FATİH BATTAR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Cuma namazı sonrası AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla ‘Dualarımız Kahraman Ordumuza’ adlı dua etkinliği gerçekleştirildi.

Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen dua etkinliğinde harekatın başarılı geçmesi ve Mehmetçiğin zaferi için eller semaya açıldı.

Suriye’de terör örgütlerini yok etmek için çarpışan kahraman Türk askerinin zaferi için dua edildi.

Etkinlik Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile başladı. Ulucamii Müezzini ve Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hasan Çakmak’ın selası, Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş birer konuşma yaptı.

Türk milletinin tarih boyunca gül isteyene gül, Zülfikar isteyene Zülfikar verdiğini belirten Aşgın; “Kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Biz Yunus’ların torunlarıyız, Mevlana’ların, Hacı Bektaş’ların torunlarıyız. Onlar bizim merhamet damarımız ama tüm dünya şunu çok iyi biliyo biz Alparslan’ların, Yavuz’ların, Fatih’lerin, Kanuni’lerin torunlarıyız. Gül isteyene gül, zülfikar isteyene bu millet Zülfikar’ı vermiştir. Bundan sonra da verecektir.” dedi

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm Mehmetçiklerimiz için dua edildi.

Etkinliğe AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekç, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.