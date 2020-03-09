Mehmetçik’e destek konvoyu

M.BURAK YALÇIN

Çorum Toyota Kulübü tarafından Mehmetçik'e destek amacıyla düzenlenen konvoyda yaklaşık 250 araç Türk bayraklarıyla şehir turu attı.

Millet Bahçesinde buluşup Gazi Caddesi üzerinden Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Çorum Şehitliğine kadar tur attı.

Konvoy sonunda Çorum Şehitliğinde buluşan vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Çorum Toyota Kulübü üyelerinden Abdullah Aktepe, askerlere moral vermek için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “Konvoyumuzun amacı Mehmetçik'imize destek vermek ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Belki kendimiz onların yanında değiliz ama ruhumuz her zaman onlarla” dedi.

Konvoya Ankara, Samsun, Amasya ve Tokat’tan da vatandaşların katıldığını ifade eden Abdullah Aktepe, “Katılanlara ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Kazım Diker, İbrahim Köylü, Yahya Kılıç ve Salih Şahin’e de teşekkür ediyorum. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 16:43