Mehmetçikten şehitlere vefa ve dua

RECEP MEBET

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve Komando Birliği’ne bağlı askerler, vatan müdafaasında canlarını feda eden şehitleri unutmadı.

Ramazan Bayramı nedeniyle arefe günü Ulu Mezarlık’taki şehit kabirlerini ziyaret eden Jandarma ve Komandolar, mezarların bakımını yaparak dualar ettiler.

Vatan kahramanlarını saygı ve rahmetle yâd eden Mehmetçiklerin mezarlıktaki dua görüntüsü, vatandaşların takdirini kazandı.



