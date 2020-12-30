Mekanın cennet olsun Volkan

EROL TAŞKAN

Çorum Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerinden Volkan Taştan (29) vefat etti.

Sessiz ve sakinliğinin yanı sıra, hayata tutunmaktaki azmiyle de hatırlayıp rahmetle yâd edeceğimiz Volkan Taştan, bu sabah saatlerinde evinde hayata veda etti.

Mutlu olmak için en küçük sebeplerden bile mutluluk fırtınaları estirebilen Volkan Taştan, bugün saat 13,00’de Ulu Mezar’da defnedilecek.

Ve inanıyoruz ki, kabri de mutluluk ve rahmet rüzgarlarının estiği cennet bahçelerinden bir bahçe olacak.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 13:05