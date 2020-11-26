Mekanlar boş ama..

FATİH BATTAR

Türkiye’de Koronavirüs vakalarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar geçtiğimiz Cuma günü başlamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­içme paket servis şeklinde hizmet verirken, sinema salonları 31 Aralık’a kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise yeni bir karar alıncaya kadar faaliyetleri durdurulmuştu.

Bir hafta önce başlayan kısıtlamalar kapsamında Çorum’da mekanlar boş kaldı ama cadde ve sokaklarda kalabalıkların devam ettiği görüldü.

Virüsü ciddiye almayan vatandaşlar mekanlarda oturamasa da park ve yeşil alanlarda oturmaya devam ediyor. Mekanlarda oturma yasaklanınca vatandaşlar çözümü ayakta yeme ve içmede buldu.

Çorum’da bazı vatandaşların polis ekiplerinin yeme-içme uyarısına kulak asmadıkları görüldü. Sigara yasağını da hiçe sayan bazı vatandaşlar yasaklı yerlerde sigara içmeye devam ederken, cezadan da kaçamadılar.

Virüsle mücadele kapsamında devlet büyükleri yeni önlemler alırken, vaka sayılarının azalması için de vatandaşların da alınan kısıtlama ve önlemlere uyması gerekiyor. Aksi takdirde 1-2 hafta içinde yeni kısıtlamaların gelmesi gündemde.