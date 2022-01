Mekke'nin Fethi kutlandı

M.BURAK YALÇIN

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD), her yıl Türkiye’nin 81 ili ve yüzlerce bölgesinde, farklı noktalarda tertiplediği, Mekke’nin Fethi programı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Dün akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen kutlama programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, SP GİK Üyesi Ahmet Bölükbaş, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, bazı mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstikal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan program Musab Üngever’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

‘PROGRAMLARDAKİ AMACIMIZ GENÇLERİMİZE FETİH ŞUURUNU VEREBİLMEK’

Programın açılış konuşmasını yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, AGD olarak kuruldukları ilk günden beri geleneksel olarak kutladıkları Mekke’nin Fethi Programı’nın bu yıl da 81 şube ve 600 farklı noktada kutlandığını belirterek, “Bu programlardaki amacımız gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir. Fetih, kalpleri Allah’a açmaktır ve birilerinin dediği gibi işgal yağma ya da talan değildir. Fetih, aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. Fetih, yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır. Fetih, tabiatın yağma ve talandan kurtulup yaşamın devamına açılmasıdır. Diğer taraftan biz “eğlence” adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Eğlencenin de sevincin de mutluluğun da meşru zeminde olması gerekir. Biz buna inanıyoruz” dedi.

‘DÜNYAYA YENİDEN YÖN VERECEK KADROLAR YETİŞTİRME DERDİNDEYİZ’

Anadolu Gençlik Derneği’nin dünyaya yeniden yön verecek, kurtların kapmaya niyetlendikleri kuzulara hangi nehrin kenarında olursa olsun kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla paylaşacak, kardeşlik anlayışıyla coğrafyamızı bir ve bütün tutacak genç kadrolar yetiştirme gayreti olduğunu ifade eden Mehmet Göle, “Erbakan Hocamız her konuşmasında gençlik çalışmalarının önemine vurgu yapmıştır. Bizler de, ‘Bir milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği değil inançlı ve imanlı gençliğidir’ sözü doğrultusunda Anadolu Gençlik Derneği olarak çalışmalarımızı sürdürme gayretindeyiz. Bizim için her genç bir Fatih’tir. Her genç Fatih Sultan Mehmed Han’ın inancıyla Allah yolunda Peygamberimiz(s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olmak için kendisini yetiştirmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Grup Sada ile Kaşif Grupu öğrencileri de programda müzik dinletisi gerçekleştirdi.

ÖMER ARİF FETİHLE İLGİLİ KONFERANS VERDİ

Programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Ömer Arif ise Mekke’nin Fethi ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Programın devamında Ömer Arif’e Başkan Aşgın tarafından hediye takdim edildi.

Program sonunda ise AGD Beden Eğitimi Spor Bilimler Fakültesi Başkanı Kasım Yakut görevini Zafer Demirbilek’e devretti.