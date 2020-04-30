Mekke’den selam geldi gönlümüze sefa geldi

EROL TAŞKAN

Arabistan’da Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Sorumlusu hemşehrimiz Ahmet Daştanbek, Mekke ve Medine’nin anlatıldığı bir kitabı gazetemize hediye etti. Kargo ile gelen bu güzel eser gönlümüze de sefalar getirdi.

Mekke ve Medine’nin tarihi ve birbirinden güzel fotoğraflarıyla bezenen bu özel kitap, kutsal topraklarını manevi kokusunu taşıdı.

Daştanbek, bize ithafen yazdığı mektubunda Mekke ve Medine’yi şu sözlerle tarif etti;

“Sayın, Erol TAŞKAN

Çorum Hakimiyet Gazetesi Mekke, Şehirlerin anası... Yeryüzünde Allah-ü Teâlâ'ya en sevimli gelen belde... Girenin emin olduğu, ziyaret eden misafirlerinin ayrılmadan hasret duyduğu şehir. Amanın görür gibi hissettiği, yürüme engellinin aşkla tavaf ettiği şehirdir Mekke. Bire yüz bin hediye verilen, taşına bakmakla rahmete gark olunan şehirdir Mekke.

Kuranın inzal olduğu, Cebrail’in asli suretle geldiği, Hz. Adem'in sokaklarında yürüdüğü şehirdir Mekke,

Elli üç senelik ömrün dağında. Taşında, toprağında, havasında, suyunda Muhammed Mustafa'nın izlerini taşıdığı yerdir Mekke.

İbrahim'i sadakat, Haceri tevekkül, İsmaili teslimiyetin adıdır Mekke.

Mekke dünyada ikincisi olmayan birlerin yeridir Mekke.

Zemzemdir, Arafat'tır, Mina'dır, Müzdelitedir, Hira'dır, Sevr'dir, Mültezem'dir, safa'dır, Merve'dir.

Mekke hac'tır, Mekke Umre'dir. Mekke Aftır, Bağıştır. Rahmettir, Allah'ın Beyiti'nin sahibidir.

Medine, En Sevgilinin Ana Ocağı...

"Ey Peygamber! Biz Seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik" (Ahzab Süresi 45-46)

Mekke'de ve Medine'de her yerde Peygamber Efendimiz (s.a.v), izleri vardır. Nereye bakılsa, ondan bir hatıra, onunla ilgili bir mübarek olay akla gelir. Medine'nin yollarında yürürken, bin dört yüz yıl önce onun mübarek nalinleri ile bastığı toprağa basar, onun mübarek alnını koyduğu yerlerde secde eder, onun sohbet ettiği, insanları iyiliğe, güzelliğe, Allah yoluna davet ettiği, pazar yerlerini, gözbebeği ashabı ile beraber yürüdüğü yerleri birbirinden kıymetli sahabelerini kaybettiği savaş alanlarını, sahabenin saf saf Cennet'i beklediği kabristanları görürsünüz.

İşte Mekke'nin ve Medine'nin bu kutsi havasına, her Müslüman kapılır, herkes orada sevgiyi ve şefkati derinden hisseder ve aynı derecede hürmet gösterir, edepli davranır.

İmam-ı Malik (r.a) "Allah Resul'ünün bastığı yeri bilemem..." diyerek Medine sınırları içinde binek üstünde gezmezdi. Abdest tazeleme ihtiyacı olduğunda Medine'nin dışına çıkardı. Medine Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) cennet şehridir. Arzı cennet bahçeleridir.

Hal böyle iken Mekke ve Medine hakkında güncel bilgileri içeren Kadim Yayınları tarafından yayınlanan "KUTSAL TOPRAKLARDA MEKKE-MEDİNE" isimli bu eseri saygıdeğer hemşerilerimin istifadesine sunuyorum. Mekke'de görev yapan bir hemşeriniz olarak özlemle yüreklerinizde sevdası olan Mekke'den selam ve saygılar sunuyorum.

Duanın merkezinden, dua bekleyen tüm hemşerilerimize şu imtihan günlerinde Cenab-ı Allah'tan yardım diliyorum.

Selam ve muhabbetlerimle..”