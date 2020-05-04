Melikgazi Deresi civarından şikâyet var

RECEP MEBET

Çevreyolu Bulvarı’nın yanı başında akan Melikgazi Deresi civarında ikamet eden vatandaşlar, dere yatağındaki atıklardan kaynaklanan pis koku ve haşerelerden şikâyetçi.

Ulukavak Mahallesi Sarılık 15. Sokak sakinlerinden Rami Baltalı, Osmancık Caddesi üst geçidinin alt tarafında bulunan bölgenin, Melikgazi Deresi’nden kaynaklanan kirlilikten muzdarip olduğunu söyledi.

Pazartesi Pazarı ve civarından dereye atılan çöplerin bölgede biriktiğini, çürüyen atıklardan yayılan kötü kokunun mahalleliyi canından bezdirdiğini anlatan Rami Baltalı, fare ve sivrisinek gibi haşerelerin de arttığına işaret etti.

“Yıllardır büyük bir çileye dönüşen Melikgazi Deresi’nin Çiftlik Mezarlığı’na kadar olan kısmının üzeri kapatılarak semt parkına dönüştürülsün” diyen Baltalı, ayrıca mezarlık arkası ve yanındaki yolların da onarılarak asfaltlanmasını istedi.

Bozulan yoldan kalkan tozun, çevrede yaşayan vatandaşları olumsuz etkilediğini dile getiren Baltalı, söz konusu problemin çözümü hususunda da yetkililerden ilgi beklediklerini sözlerine ekledi.