Melikgazi'ye yeni su kuyusu

Çorum Belediyesi tarafından özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla başlattığı yeni su kuyuları sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi bölgesinde yeni açtıkları içme suyu kuyusu ile Çorum’un içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’umuza su sıkıntısı yaşatmamak için aşkla çalışıyoruz.” dedi.

Yağışların son yıllarda azalması nedeniyle içme suyu kaynaklarının azaldığını ve yeni içme suyu kaynaklarının daha da önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Aşgın, “Son yıllardaki yağış azlığı nedeniyle ortaya çıkan kuraklık tehlikesine karşı muhtelif bölgelerde su kuyusu açma çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız bugüne kadar açtığı kuyulara ilave olarak Melikgazi bölgesinde 104 metre derinliğinden yeni bir su kaynağı buldu. Saniyede 25 litre su çıkan bu kuyumuzla birlikte bugüne kadar 110lt/sn 1. sınıf kalitede içme suyunu şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu da Çorum’umuzun toplam ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak kapasiteye karşılık gelmektedir.” dedi.

Başkan Aşgın, tüm Çorum halkını içme suyunu tasarruflu kullanmalarını ve suyu israf etmemelerini istedi.





Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 12:54