Melius Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

HARUN AKKAYA

Melius Psikolojik Danışmanlık Merkezi yapılan törenle hizmete açıldı.

Psikolog Ceren Göçmen ve Psikolog Cem Terzi’nin sahibi oldukları Melius Psikolojik Danışmanlık Merkezi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak’ta bulunan Adil Kayışoğlu İş Merkezi 4’üncü katta sade bir törenle faaliyete başladı.

Merkezin açılış kurdelesini iki genç psikoloğun babaları Eczacı Ahmet Terzi ve Emekli Öğretmen Tahsin Göçmen keserek hayırlı olsun dileklerini ifade ettiler.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Ceren Göçmen ve Cem Terzi yeni işyerlerini büyük bir heyecanla açtıklarını ifade ederek bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayıp heyecanlarına ortak olan tüm dost ve akrabalarına teşekkür ettiler.

Genç psikologlar desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerine de minnetlerini sundular.

GETAP PROGRAMI MELİUS PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ İLE ÇORUM’DA

Melius Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Bilişsel Becerileri Değerlendirme ve Geliştirme Programı GETAP’ı Çorum’da uygulamaya başladı.

GETAP’da, bilişsel becerilerde var olan bozulma ve zayıflamaya karşı beynin nöroplastisite özelliğinden faydalanılıyor. Ayrıca bireyin bilişsel düzeyine uygun gelişim egzersizleri ile dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık – muhakeme ve işleme hızı becerilerinde bireyin uzman mentor eşliğinde kalıcı bilişsel gelişimi sağlanıyor.

GETAP içeriğinde 6 farklı yaş grubuna özel hazırlanmış zihin performans testi, 7500 özgün zihin geliştirme egzersizi ve GETAP yazılımı bulunuyor.