MEM personeli koronaya yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum'da Covid-19 virüsüne yakalanan Mehmetçik Anadolu Lisesi memurlarından Muharrem Karaslan (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
3 Aralık’ta virüse yakalandığını ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Karaaslan, bugün hayata gözlerini yumdu.
Muharrem Karaslan'ın vefatı eğitim camiasında büyük üzüntü yaşatırken, Karaslan'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler