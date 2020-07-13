MEM’den 15 Temmuz sergisi

FATİH BATTAR

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Hürriyet Meydanı’nda resim, şiir ve kompozisyon sergisi açtı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerin yer aldığı sergi açılışında bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır; “2016 yılında hain bir darbe girişimine maruz kaldık. Bu hain yapı eğitim kurumlarını kullanarak ülkemizde örgütlenmiştir. Dolayısyla eğitim camiası olarak bizim bu konuda çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Bu yapı, dini duygları istismar ederek ülkemizin gençlerini kendi emelleri doğrultusunda kullanmıştır. Bu tür yapıların gençlerimizi, çocuklarımızı kullanmaması için eğitim camiası olarak daha hassas olacağız. Din eğitimini Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde verilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.” dedi

Konuşmaların ardından davetliler ve vatandaşlar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.