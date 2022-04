‘Memleket ‘Zampiyonlar Ligi’ne döndü’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı açıklamada zamlara tepki gösterdi.

Türk tarihinin, en başarısız yönetim modeliyle ve tarihin, en basiretsiz ekonomi ekibi tarafından yönetildiğini iddia ederek açıklamasına başlayan Özsaçmacı, “Milletimiz her ay, farklı bir fedakârlık yapmak zorunda. Kaloriferi kapatıp, battaniye ile oturmak zorunda. Ampulleri söndürüp, karanlıkta kalmak zorunda. Meyve sebzeden aldığı vitaminden, kısmak zorunda. Etten aldığı proteini, kesmek zorunda. Türk Milleti, zor zamanlarda kemer sıkmayı iyi bilir. Ama bugün yaşadıklarımız, bir kemer sıkma politikası değil, adeta milletimizin ümüğünü sıkma politikasıdır. Madem bu arkadaşlar, sayıları bu kadar çok seviyor, o zaman gelin, biz de bazı sayılardan bahsedelim… Mesela, enflasyondan konuşalım. TÜİK’in açıkladığı hâliyle bile, yıllık gıda enflasyonumuz, yüzde 55 olmuş. Bırakın OECD’yi, Arjantin’e bile, 5 puan fark atmışız. Zampiyonlar Ligi’ne çevirdikleri memleketimizde, sadece bir yılda; patlıcanın fiyatı yüzde 166, patatesin fiyatı yüzde 123, salatalığın fiyatı yüzde 111 artmış. Çok değil, bundan daha bir yıl önce markete gittiğimizde, 100 lira ödediğimiz ürünlere, bugün 156 lira ödüyoruz. AK Partili arkadaşlar, “Avrupa’da enflasyon yüzde 7 olmuş, yani 7 kat artmış.” diyerek, kendince, acınası bir biçimde, iktidarın yönetimdeki beceriksizliğini, gizlemeye çalışsa da, tarıma, her zaman, bir millî güvenlik sorunu olarak yaklaşan Fransa’da, yıllık tüketici enflasyonu, yüzde 2,85. gıda enflasyonu ise, yüzde 1,69. Bakın aylık değil, yıllık enflasyondan bahsediyorum. Buradan, neden sürekli tarımdan bahsettiğimizi, neden bu kadar sık tarımdaki çözümlerimizi anlattığımızı, şimdi anladınız mı? Bugün, çiftçi dostu olarak kurulup, iktidarın yandaş müteahhitlerinin dostu hâline getirilen, Ziraat Bankası’nda, tarıma verilen krediler, toplam kredilerinin yüzde 14’ünü oluşturuyor. Yani Ziraat Bankası’nın verdiği, her 100 liralık kredinin, sadece 14 lirası, tarıma gidiyor. İşte bu yüzden, hep söylediğimiz gibi, İYİ Parti iktidarında, Ziraat Bankası’nı yeniden çiftçinin dostu yapacak, kamu bankalarının sırtına, adeta sülük gibi yapışan, yandaş şirketleri de söküp atacağız. İktidarı sayılarla yüzleştirmeye devam edelim. Mesela, doğal gaz ve elektrik fiyatları. Bir sene içerisinde, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza, yüzde 341, sanayide, yüzde 435, konutlarda ise, yüzde 47 zam yapıldı. Ben böyle deyince, “Avrupa’da da zam var.” demeye başlayacak olan arkadaşlar var. Hiç kendilerini yormasınlar, onu da söyleyeceğim. Avrupa’da, pandemi sonrası genişleme ve uluslararası alandaki istikrarsızlıklardan kaynaklanan, enerji enflasyonu, Eurostat’a göre, sadece yüzde 25. Yani, yüzde 435’e varan zamlar ile enerji enflasyonunda da, Avrupa’da açık ara birinci sıradayız. Peki, bu durum, neden kaynaklanıyor? “En iyi politika, politikasızlıktır.” sözünü, “Biz en iyisi hiçbir şey yapmayalım.” olarak yorumlayıp, bunu da, bir yönetim biçimi haline getirmelerinden kaynaklanıyor. Yani AK Parti iktidarının, politikasızlığından kaynaklanıyor”dedi. (Haber Merkezi)