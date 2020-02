Memleketine yatırım yapma hayalini TKDK ile gerçekleştirdi

FATİH BATTAR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ülke ekonomisine katkı yapmaya, desteklediği modern tesislerle yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çorum’da IPARD I dönemi 12. Çağrı kapsamında beyaz et üretimine yönelik projesine 865 bin lira hibe alan Rahmet Piliç yetkilisi Mesut Ünal, AB standartlarında bir tesisi memleketine kazandırmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

1982 Kargı doğumlu olan Ünal, ağabeyi ile İstanbul’da medikal işi ile uğraşırken kazandıklarıyla memlekete bir yatırım yapmaya karar verdiklerini ve bu sırada yaptıkları araştırmalarda TKDK desteklerinden haberdar olduklarını belirterek, broyler tavukçuluk tesisi kurmaya karar vediklerini anlatan işletme sahibi Mesut Ünal, İstanbul’da medikal işi ile uğraşırken kazandıklarıyla memlekete bir yatırım yapmaya karar verdiklerini ve bu sırada yaptığı araştırmalarda TKDK desteklerinden haberdar olduklarını söyledi.

5 yıldır bölgeye hizmet veren broyler tesisi projesinin hayata geçirdiklerini belirten Ünal, memlekete yatırım yapma hayalini TKDK sayesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek; “Memlekete dönme isteğimiz her zaman vardı. Elimizdeki parayı değerlendirelim, memleketimize yatırım yapalım diye hayal kurardık. TKDK bu hayalimizi gerçekleştirmeye vesile olurken, aynı zamanda verdiği destekle gerçekleşmesini de hızlandırdı. Kurduğumuz aile şirketiyle Laçin ilçesinin Büyüklaçin köyünde yer alan arazimizin üzerine 2015 yılında hayata geçirdiğimiz 50 bin adet kapasiteli broyler tavuk yetiştiriciliği tesisimizi kurduk. Tesisimizde yılda 5 ile 6 dönem arasında üretim yapıyoruz. Piliçlerimizi Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü’ne gönderiyoruz. 2 çalışanımızla birlikte tesisimizde tüm işleri biz yapıyoruz. TKDK’nın sağlamış olduğu destekle hayvan refahı, gıda güvenliği ve hijyeni kriterlerine sahip, AB standartlarında beyaz et üreten profesyonel bir işletmemiz oldu. Bu yatırımın gerçekleşmesini sağlayan devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 19:43