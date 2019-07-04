‘Memur maaşları enflasyona yenik düştü’

Türkiye Kamu Sen İl Temsilci Vekili ve Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, TÜİK’in Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla kamu görevlileri ve emeklilerinin yılın ilk altı ayı için alacağı enflasyon farkının da belli olduğunu belirtti.



2019 yılının Ocak ayında memur ve emeklilere %4 maaş artışı yapıldığını ama bu dönemde enflasyonun %5,01 olarak gerçekleştiğini kaydeden Sami Çam, “Buna paralel olarak kamu görevlileri ve emekliler için de %1,01 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Başka bir ifadeyle memur ve emekli maaşları 2019’un ilk yarısında resmî verilere göre %1,01 eridi. Şimdi kamu görevlilerine 2019 yılının ikinci yarısı için %5 ve üzerine %1,01 enflasyon farkı olmak üzere toplam %6 zam yapılacak. Gerek enflasyon farkının sonradan ödenmesi gerekse cebimize yansıyan enflasyonun açıklanandan fazla olması nedeniyle kamu görevlilerinin maaşları sürekli erimektedir” dedi.



2017 yılında imzalanan toplu sözleşmede öngörülen bütün maaş artışlarının gerçekleşmiş bulunduğunu kaydeden Çam, “Ne yazık ki toplu sözleşmenin kapsamındaki 4 yarıyılda da memur maaşları enflasyona yenik düşmüştür. Dolayısıyla toplu sözleşme, kamu görevlilerine hiç bir ekonomik katkı sağlamamıştır. Yani yetkili konfederasyon toplu sözleşme masasına hiç oturmasaydı zaten memur maaşlarına hükümetin yapacağı zam da enflasyon kadar olacaktı. Hal böyle olunca bu konfederasyonun memurların hayrına hiç bir işe imza atmadığı da resmî olarak ortaya çıkmıştır. Bu yıl 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Türkiye Kamu-Sen olarak biz toplu sözleşme masasına gerçekçi ve kamu görevlilerinin faydasına olacak taleplerle gidecek, yetkili konfederasyonun herhangi bir oldu bitti ile kamu görevlilerini ve emeklileri önümüzdeki iki yılda zarara uğratacak herhangi bir işlem yapmaması için mücadele edeceğiz. Yıllardır ifade ettiğimiz gibi memur ve emekliye toplu sözleşme masasında enflasyon farkı değil, büyüme ve refah payı verilmesi noktasında adımlar atılmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yıl da Türkiye Kamu-Sen büyüme ve refah payı ısrarını dile getirecektir. Bütün kamu çalışanlarını bu yıl gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip etmeye ve yetkili konfederasyonun olası yanlış tutumuna karşı tepki göstermeye davet ediyoruz. Aksi halde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de eriyen maaşlar, azalan alım gücü ve zorlaşan hayat şartları ile karşı karşıya kalmamız işten bile değildir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 19:52