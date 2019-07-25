Memur Sen yönetimi görev dağılımı yaptı

Memur Sen İl Temsilciliğine seçilen Diyanet Sen İl Başkanı Ali Yıldız ilk şube başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı da yapıldı.

Memur Sen yönetimi görev dağılımı yaptı

Memur Sen İl Temsilciliğine seçilen Diyanet Sen İl Başkanı Ali Yıldız ilk şube başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı da yapıldı.
 

Ali Yıldız, toplantıda şimdiye kadar Memur-Sen İl Temsilciliği görevini yürüten Ahmet Saatci’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Birlik beraberlik içerisinde alınan bu kararların bundan sonraki çalışmalara da yansıyacağını ve Memur-Sen olarak talepleri kazanıma dönüştürmek için son sürat çalışacaklarını kaydeden Ali Yıldız,  19-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılan Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
 

Yapılan istişarenin ardından Memur Sen İl Yönetiminde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
“Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız (Memur-Sen İl Temsilcisi), Eğitim Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar (Memur-Sen İl Sekreteri), Bem Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin (Teşkilattan sorumlu İl Temsilci Yrd.), Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Bayrak (Mali İşlerden sorumlu İl Temsilci Yrd.), Büro Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Erdoğan Cengiz (Sosyal İşlerden sorumlu İl Temsilci Yrd.), Toç Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader (Basın İletişimden sorumlu İl Temsilci Yrd.) 

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 18:26
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