'Memur ve işçi alımı söz konusu değil'

‘Memur ve işçi alımı yapılacak’ şeklinde çıkan haberlere ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapan Çorum Belediyesi, işçi ve memur alımı olmadığını açıkladı.

Konu ile ilgii Çorum Belediyesi’nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “www.kamuilanları.com internet sitesinde yayınlanan iş ilanları arasında Çorum Belediyesi işçi alımı yapılacak iller arasında gösterilmiş olmakla birlikte belediyemizde böyle bir memur ve işçi alımı söz konusu değildir. Değerli vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yayınlanmadığı müddetçe bu tür sitelerden duyurulan iş ilanlarına itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 15:20