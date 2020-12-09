Mera Islahı Projesi hayata geçti

Çorum'un Osmancık ilçesinde mera vasfını kaybetmesinden dolayı yılda sağlanan ot miktarı 5-6 tona kadar düşen 363 dekar alandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Mera Islahı Projesi" sayesinde yılda yaklaşık 230 ton ot verimi elde edilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşık 1000 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu Osmancık ilçesine bağlı Güvercinlik köyünde vatandaşların talebi üzerine 363 dekarlık alanda Mera Islah Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında mera vasfını yitirmiş alanın çalı ve zararlı otlardan arındırılması için çalışma başlatıldı. İş makinelerince büyük bölümü çalılıklardan kurtarılan merada 300 civarında ağaç hem meyvesi hem de hayvanların gölgesinden istifade etmesi için korundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çalılıkların temizlenmesi çalışmaları devam eden merada incelemede bulundu.

Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere, merada arazi düzenlemesinin ardından iki yıl Macar fiği tohumu ekileceğini, daha sonra ise "altı karışım" şeklinde mera ve çayır bitkisi ekileceğini söyledi.

Proje kapsamında gelecek yıllarda alanda bakım çalışmalarının devam edeceğini belirten Çiftçi, "Merada ot veriminin artışı için gerekli tedbirler alınacak. İnşallah projenin başarıya ulaşmasını arzu ediyorum. Projenin başarılı olması halinde geçmişte yılda 5-6 ton ot verimi elde edilen alandan yaklaşık 230 ton ot elde edilecek. Bu artış bölgede hayvancılığın gelişmesi açısından önemli." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da proje kapsamında alanın 455 bin lira bedel karşılığında temizlenmesini sağladıklarını bildirdi.

Meranın etrafının tel örgüyle çevrilmesi ve hayvanlara sulaklar yapılması için ikinci bir proje hazırlanacağını belirten Sarı, projenin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine fayda sağlayacağına inandığını kaydetti.

(AA)