Merakla beklenen görüşme yapıldı

Yeni Çorumspor'un geleceği ile ilgili Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan ile Ahlatcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı arasında günlerdir merakla beklenen görüşme bugün yapıldı.

Saat 14.00’da Ahlatcı Metal Altın Rafinerisi’nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin olumlu geçtiği ve yeni sezonla ilgili güzel kararların alındığı öğrenildi. Görüşme ile ilgili Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, yarın saat 14.00’da düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna detaylı bilgi verecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 16:42