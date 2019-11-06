Meral Akşener, Sungurlu’ya geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Sungurlu’ya geliyor.

Meral Akşener, Sungurlu’ya geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Sungurlu’ya geliyor.

İyi  Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’dan edindiğimiz bilgilere göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 7 Kasım Perşembe günü saat 14.00’de Sungurlu’ya geleceği öğrenildi.

Akşener’in Sungurlu ziyaretinde geçtiğimiz aylarda By-pas ameliyatı olan Belediye Bakanı Abdulkadir Şahiner’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı ayrıca İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’dan da üye kampanyası ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.
 

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