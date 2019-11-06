Meral Akşener, Sungurlu’ya geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Sungurlu’ya geliyor.

İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’dan edindiğimiz bilgilere göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 7 Kasım Perşembe günü saat 14.00’de Sungurlu’ya geleceği öğrenildi.

Akşener’in Sungurlu ziyaretinde geçtiğimiz aylarda By-pas ameliyatı olan Belediye Bakanı Abdulkadir Şahiner’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı ayrıca İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’dan da üye kampanyası ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

