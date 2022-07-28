Merkez İlçe Burak Peker oldu

Deva Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatında görev değişikliği gerçekleştirildi.

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, yaptığı açıklamada daha önce göreve getirilen Şerafettin Ahıskalı’nın yerine Necati Burak Peker’in Merkez İlçe Başkanı olarak atandığını belirtti.

NECATİ BURAK PEKER KİMDİR?

1987 doğumlu olan Necati Burak Peker Çorum’un eski esnaflarından Necati Peker’in torunudur. Eski bir radyocu, grafik tasarımcısı ve Çorum’un tanınmış fotoğraf sanatçılarından biri olan Peker, mesleki eğitimini Hollanda’da tamamladıktan sonra 2013’te Çorum’a dönerek hala başında olduğu Fotoğraf Ajansında çalışmalarını yürütüyor.