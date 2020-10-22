Merkez Muhtarlar Derneği’nden kutlama

HURŞİT BOZKURT
Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.
Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nun da katıldığı ziyarette konuşan Mehmet Aydın, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günümüzü kutladı.
Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la görüşerek, Hakimiyet ailesini tebrik eden muhtarlar, çalışmalarımızda başarı dileklerini paylaştı.Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 19:45