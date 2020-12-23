Merkez otobüs durağının yeri değişiyor

Çorum Belediyesi, tarihi kent meydanı çalışmaları kapsamında merkezdeki otobüs durağını Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yanına taşıyacak. Merkez otobüs durağının taşınmasıyla birlikte tarihi meydan için çok önemli bir adım daha atılmış olacak. Merkez otobüs durağı Karakeçili’deki yeni yerine kısa süre içerisinde taşınacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çok önemli projeleri hayata geçireceklerini, bu projelerle ilgili çalışmaların önemli aşamalara geldiğini belirterek “Tarihi Kent Meydanı Projemizle birlikte Çorum’umuz adeta yeni bir kimliğe bürünecek, yen bir görünüm kazanacak. Kent meydanının önündeki tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. Geçtiğimiz hafta Halk Bankası Çarşı Şubesinin belediyemize devri konusunda mutabakata varmıştık. Halk Bankası yanındaki merkez otobüs durağını taşıyarak da bir adımı daha gerçekleştirmiş oluyoruz.” dedi.

Otobüs hatlarında düzenleme yapılacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, otobüs durağının yeni yerine taşınmasıyla birlikte otobüslerin çoğunlukla ring yapacağını söyledi. Ulukavak, Binevler, Lozan, Bağcılar, Kafkasevler, Kapaklı, Slimkent hatlarının ana durağa gireceğini, bunların dışındaki tüm hatların ise Recep Tayyip Erdoğan Caddesi – Gazi Caddesi kavşağına konulacak olan otobüs durağından yolcu alarak ring yapacağını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Park önüne klimalı otobüs durağı koyacağız. Ring yapan halk otobüsleri yolcularını buradan alıp hiç bekleme yapmadan güzergâhlarına devam edecek. Teknosa önündeki otobüs durağını da Saat Kulesine daha yakın bir yere, İnönü Caddesindeki İş Bankası önüne taşıyacağız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 16:09