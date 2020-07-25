Merkezde yetki Türk Eğitim Sen’de

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, yapılan yetkili sendika belirlemeleri çalışmaların sonucunda Çorum merkezde yetkiyi aldıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Çorum’da sendikalı personel tespit formlarının imza altına alındığını, yoğun bir çalışma ve mücadele sonucu Çorum merkezde 1386 eğitim çalışanın da teveccühü ile Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesinin merkezde yetkili sendika olduğunu açıklayan Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “Bu azmin zaferidir. Bu başarı hepimizindir. Bu vesile ile Şube yönetim kuruluma, kurum temsilcilerimize, kadın komisyonlarımıza ve bu süreçte fedakarca, cesur ve onurlu duruş gösteren bütün eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıda her bir üyemizin emeği, mücadelesi alın teri vardır. Bu zafer bizlere anamızın ak sütü gibi helaldir. Bugün dünden daha güçlüyüz. Sizler, ahlakın ve vicdanın zulme diklenen gür sesi oldunuz. Hakkı üstün tutma mücadelemize, duruşunuzla ve cesaretinizle ortak oldunuz” dedi.

Türk Eğitim Sen olarak, işlerini en doğru şekilde yaparak büyümeye devam edeceklerini ifade eden Selim Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ahlaka doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Temizliğe, dürüstlüğe, adalete ve samimiyete yürümekle sorumluyuz. Milli bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk Milletinin sesi ve tercümanı olan Türk Eğitim-Sen bu yürüyüşte kararlıdır.

Korku zihniyetini yıkmak için kararlı adımlarla bir yürüyüş başlattık. Daha mutlu, daha huzurlu bir eğitim camiası için, tüm benliğimizle haksızlığa karşı yürüyoruz, Adaletsizliğe karşı yürüyoruz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile kavgalı olanlara karşı yürüyoruz, kul hakkı yiyen haramzadelere, liyakati ve kariyeri yok sayan, nifaktan beslenen çevrelere karşı yürüyoruz.Biz yürüyoruz, onlar korkuyor. Biz yürüyoruz, onlar telaşlanıyor. Biz yürüyoruz, onlar geriliyor.Şundan emin olunuz ki biz yürüyoruz, onlar tir tir titriyor.

Bizler Türk Eğitim Sen olarak, yalan yanlış işleyen bozuk saatlerin tam aksine işimizi en doğru şekilde yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Haklı davamızda kazandığımız bu başarının üyelerimize, eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile bir kez daha Şube Yönetim Kuruluma, Kadın komisyonumuza, iş yeri temsilcilerimize, vaat veya tehditlere kulak asmadan, günlük menfaatleri elinin tersiyle elinin tersiyle iten kıymetli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gün gelip yaşanılanlar kaleme alındığında bugünlerin tarihini yazanlar, Sizlerden; dava arkadaşlarımızdan övgü ve takdirle bahsedeceklerdir. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Var olsun teşkilat. Var olsun Türk Eğitim-Sen.” (Haber Merkezi)