Mersin tantunisi ‘Kral’la Çorum’da

RECEP MEBET

Kral Tantuni, meşhur Mersin tantunisini Çorum halkıyla buluşturdu.

Elvan Bahri Ceylan’ın kurucusu olduğu Kral Mersin Tantuni, Gazi Caddesi Belediye binası karşısı numara 3/C’de hizmete girdi.

Azapahmet Sokak’ta faaliyetlerini sürdüren Kral Dürüm’le yola çıktıklarını anlatan Elvan Bahri Ceylan, tecrübeleri ışığında Kral Tantuni’yi kurduklarını söyledi.

Sektörde Çorum markası olduklarını dile getiren Ceylan, Mersin tantunisini Çorumlular’la buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kalite ve lezzet tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Ceylan, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Zengin menümüzde tavuk ve et kullanılarak hazırlanan tavuk-ekmek tantuni, tavuk-lavaş tantuni, tavuk max, yoğurtlu tavuk tantuninin yanı sıra et-ekmek tantuni, et-lavaş tantuni, et max, yoğurtlu et tantuniden oluşan 8 farklı ürünü müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Gece saat 04.00’e kadar açık olan işletmemizde içecek çeşitleri, patates cipsinin de yer aldığı menülerimizi, Çorum şehir merkezinin en uzak noktasına, azami 35 dakikada ulaştırıyoruz.

İşin mutfağından gelen, tantuni konusunda kendisini kanıtlamış ustaların görev aldığı işletmemizde özel baharatlarla hazırlanan lezzetleri Çorum halkıyla buluşturuyoruz.

Bize duydukları güven ve memnuniyetle en büyük destekçimiz olan Çorum halkına şükranlarımızı sunuyor, Kral Mersin Tantunisi’nin tadına varmak isteyen herkesi Gazi Caddesi PTT Merkez Müdürlüğü yanındaki yeni işyerimize bekliyoruz.”