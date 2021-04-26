Meryem Kaval vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Gazetemiz muhabiri Fatih Battar’ın anneannesi vefat etti.
Vergi Dairesi’nden emekli merhum Yusuf Kaval’ın eşi, merhum Hacı Ali Kaval ile Osman Kaval ve Emine Battar’ın anneleri Meryem Kaval (88), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi dün Paşa köyde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.