HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Son zamanlarda Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan yatırımlar, "Merzifon aldı başını gidiyor." sözleriyle imrendiriyor.

Merzifon OSB'nin kamuoyuna yansıyan hedeflerini incelediğimizde istihdam rakamı dikkat çekiyor. Kısa vadeli hedefleri Aralık ayı için 6 bin olan Merzifon OSB, şu an 4 bin 618 kişinin istihdamına ev sahipliği yapıyor.

Mevcut alanlarında 41 fabrika var, çok yakın zamanda 6 fabrika daha üretime başlayacak ve bu sayı 47 fabrikaya çıkacak.

Genişleme alanında yürütülen çalışmalarla birlikte yeni yatırım görüşmelerin sürdüğünü de yatırımcı çevrelerden öğreniyoruz.

Tüm bunları kıskançlık ifadesiyle değil, imrenme ifadesiyle dile getiriyoruz. Türkiye'nin neresine olursa olsun, yapılan her yatırımın bu milletin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı inancıyla üretimin artıyor olmasından elbette memnunuz.

Tabi ki bizim OSB'miz de göz bebeği. Memleketimizin istihdam ve üretimine sağladığı katma değer her zaman gururumuz oldu.

Benzer müjdeleri Çorum OSB'den de duymak istiyoruz. Gidelim, konuşalım, bu artışın sebeplerini tek tek gözden geçirelim. Varsa bizden daha iyi uygulanan çalışmalar, örnek alalım. Koca Çorum Merzifon'dan örnek mi alırmış demeden, iyi örneğin gerekirse bir köyden dahi alınabileceği gerçeğini kabul ederek adımlar atalım.

Hızla artan bu yatırımların altında mutlaka ciddi sebepler vardır. Siyasetçileri mi atılgan, bürokratları mı daha cevval, şartları mı daha uygun? Sebep hangisi olursa olsun sorup soruşturalım.

Yatırım hatır için yapılmaz, yatırımcı göçmen kuş gibidir. Göçmen kuşlar iklimi kendine uygun olmayan bir yere kolay kolay gitmez. yuva kurmaz. Yatırımcı da şartların uygunluğuna elbette ki dikkat eder. Yatırımcıyı Merzifon'a çeken iklim şartlarının Çorum'a da uyarlanması hiç de fena olmaz gibi gözüküyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 18:31