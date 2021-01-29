Merzifon Havalimanı yolu tamamlandı

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Çorum ziyaretinde Çorum-Merzifon Havalimanı’nın yolunun kısalacağını açıklamasının ardından başlatılan yol çalışmasında prje tamamlanarak hizmete girdi.

2 yıldır devam eden çalışmalar neticesinde Çorum- Merzifon Havalimanı yolu tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Havalimanı yolu ile ilgili müjdeyi yaklaşık 1 ay önce göreve başlayan Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov verdi. Çorum-Merzifon Havalimanı yolu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Silov, projenin tamamlandığını açıkladı.

5 kilometrelik yeni bağlantı yolunun hizmete girdiğini aktran Silov; “Çorum ile Merzifon Havaalanı arasını 5 kilometre kısaltan yolumuz tamamlanarak hizmete girdi. Toplam uzunluğu 10,9 km olan Merzifon Havaalanı yolunun 4 km’lik kesimi 2011 yılında tamamlanmıştır. Çorum tarafından havaalanına bağlantı için 06.01.2012 tarihinde yol yapım çalışmalarına başlanılmış ve 6,9 km’lik bu kesim BY-BSK olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolumuz tüm Çorum ve Çorum halkı için hayırlı-uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 19:28