Merzifon Havalimanı yolu yıl sonu tamamlanacak

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı son toplantısında bir konuşma yapan Karayolları 7.Bölge Müdürü Murat Gönenli, Çorum ile Merzifon Havaalanı arasını 17 kilometre kısaltacak yolun yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

Çorum’a 60 km uzaklıkta olan Merzifon Havalimanı’nı 17 km kısaltacak yolun sonuna geldiklerini kaydetti. 2019 yılında 4.5 km’lik bir çalışma yaptıklarını aktaran Gönenli, yıl sonuna kadar yolun tamamını bitirmek istediklerini ifade ederek, yolun tamamlanması ile birlikte Çorum-Merzifon Havalimanı arasının 43 km’ye kadar ineceğini belirtti.



17 kilometrelik bağlantı yolunun 7 kilometrelik kısmının duble yol olacağını dile getiren Gönenli; “Bu yıl 4.5 km’lik bir çalışma yaptık. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu bağlantı yolunu tamamlamak. İnşallah yağmur gibi bir engelle karşılaşmazsak yıl sonu hedefimize ulaşacağız. Yolun tamamen trafiğe açılmasıyla birlikte havaalanına kadar olan 60 kilometrelik mesafenin 43 kilometreye inecek.” dedi



HASTANE ÖNÜNE YAPILACAK ÜST GEÇİT PROJESİ BİTMEDİ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önüne yapılacak üst geçidin son durumu ile ilgili soruya ise ‘Proje Karayolları Genel Müdürlüğü’nde. Genel Müdürlük proje için son çalışmalarını yapıyor.” şeklinde cevap verdi.

Konuşmasında Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nün Çorum’daki yatırımları hakkında bilgi veren Gönenli, şunları söyledi;

“Bölge Müdürlüğümüzce Çorum ili hudutları dahilinde 30.09.2019 tarihi itibarı ile 11 adet devam eden, 2 adet kesin hesap aşamasında, 1 adet tamamlanan olmak üzere toplam 14 adet iş bulunmaktadır. Projelerin toplam tutarı ise 2 milyon 604 bin TL’dir.



Osmancık-Merzifon yolu

İhale uzunluğu 119,6 km olan yol geçmiş yıllarda BY olarak tamamlanmıştır. İkmal ihalesi yapılan bu kesimde 09.05.2017 tarihinde işe başlanmış olup, ihale kapsamında Badal Tüneli eksik kalan hemzemin kavşakların tanzimi ve BSK imalatlarının yapılması ile Beygircioğlu, Osmancık-Çorum ayrımı, Gümüşhacıköy ve Merzifon Organize Sanayi farklı seviyeli kavşakları ve Osmancık şehir geçişinin yapılması bulunmaktadır. 2018 yılı sonu itibariyle 5 Km BY-SK üzeri BSK seviyesinde tamamlanmış ve 13,7 km’lik kesimin BSK onarım yenilemesi yapılmıştır. Ayrıca Gümüşhacıköy Farklı Seviyeli Kavşağı ve Beygircioğlu Farklı Seviyeli Kavşağı tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2019 yılı içerisinde 0,6 km’lik Sallar Kavşağının ve 0,9 km’lik Arpagos Mevkiinin BY-BSK seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca 1 adet 844 m uzunluğundaki çift tüp tünelde çalışılması ve bir tüpün kazı destekleme işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. 2019 yılında Arpagos Kavşağı 0,9 Km BY-BSK seviyesinde ve Sallar Kavşağı 0,6 km BY-BSK seviyesinde tamamlanmış olup, Badal Tünelinde çalışmalar devam etmektedir.

Çorum-Sungurlu Ayrımı Alaca-Yozgat Ayrım Yolu

58,7 km uzunluğundaki BY-SK üzeri BSK standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 27.08.2015 tarihinde başlanılmıştır. İhale bünyesinde 17 adet hemzemin kavşak bulunmaktadır. 2018 yılında 3 Km’lik kesim BY-SK üzeri BSK olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2018 yılı sonu itibariyle, önceki ihaleler kapsamında yapılan Alaca Geçişi dahil, toplam 42,5 Km’lik kesim BY-SK üzeri BSK olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.



Çorum-İskilip Yolu

Toplam 51 Km uzunluğunda (Km: 0+000–51+008) (17,4 Km BY+33,6 Km 1A) BSK standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 12.12.2017 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işleri bulunmaktadır. 2018 yılı sonu itibariyle 1,5 Km’lik kesim TY-SK üzeri BSK ve önceki ihaleler kapsamında 3,6 Km’si BY-BSK standardında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2019 yılında 3 km’lik kesimin TY-BSK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir. 2019 yılı içerisinde 0,65 km’lik kesim binder seviyesinde, 2,65 km’lik kesim ise bitümlü temel seviyesinde olmak üzere 3,3 km’lik kesim tamamlanmış olup, 11 km’lik kesimde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları devam etmektedir.



Cemilbey-Ortaköy yolu

Toplam 22,1 km uzunluğunda TY-SK standardında olan yolda, yapım çalışmalarına 14.07.2017 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işleri bulunmaktadır. 2018 yıl sonu itibariyle 2,5 Km’lik kesimde toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında çalışılmış olup, henüz SK seviyesinde tamamlanmış bir kesim bulunmamaktadır. 2019 yılında 4 km’lik kesimin TY-SK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir. 2019 yılı içerisinde 4,5 km’lik kesim TY-SK seviyesinde tamamlanmış olup, 2,2 km’lik kesimde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları devam etmektedir.



Saraydüzü Yolu

60 km uzunluğundaki yolda, yapım çalışmalarına 15.03.1998 tarihinde başlanılmıştır. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 113 m olan 4 adet tek köprü (Karakise ve Karaçay Köprüleri) ve 1 adet hemzemin kavşak bulunmaktadır. Projenin 45 km’si Çorum ili sınırlarında, 15 Km’si ise Sinop ili sınırları içerisinde kalmaktadır.

2018 yılı sonu itibariyle 60 km’lik kesim TY olarak tamamlanmıştır. Ayrıca proje bünyesinde bulunan Karaçay Köprüsü (31 m), Karakise Köprüsü (25 m) ve Km: 0+000’da Kargı girişinde yer alan hemzemin kavşak tamamlanmıştır.2019 Yılında 4 km’lik kesimin BY-BSK standardında tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir. 2019 yılı içerisinde 2,2 km’lik kesim BY-BSK seviyesinde tamamlanmış olup, Km: 31+400 de ki kesimde fore kazık imalatları ile Beygircioğlu ve muhtelif kesimlerdeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları devam etmektedir. Kargı Kavşağı-Beygircioğlu kavşağı arasında kalan kesimi tek yoldan bölünmüş yola çevrilecektir.